L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort, annonce sa famille
information fournie par Reuters•04/11/2025 à 12:26
L'ancien vice-président américain
Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans, a annoncé sa famille
mardi.
Dick Cheney, républicain, a été le vice-président de George
W. Bush de 2001 à 2009.
(Rédaction de Washington, version française Bertrand Boucey,
édité par Blandine Hénault)
