L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort, annonce sa famille
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 12:26

L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans, a annoncé sa famille mardi.

Dick Cheney, républicain, a été le vice-président de George W. Bush de 2001 à 2009.

(Rédaction de Washington, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

