L'ancien procureur spécial Robert Mueller est mort à 81 ans

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Robert Mueller, l'ancien directeur du FBI qui avait enquêté en tant que procureur spécial sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016, s'est éteint à l'âge de 81 ans, rapportent plusieurs médias américains.

Robert Mueller avait pris la tête du FBI quelques jours avant les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Il avait quitté ses fonctions en septembre 2013, puis avait été chargé d'enquêter de 2017 à 2019 sur les soupçons d'ingérences russes au bénéfice de Donald Trump.

Au terme de 22 mois d'enquête, il avait décidé d'inculper 34 personnes, dont des proches de Donald Trump, mais pas le président des États-Unis lui-même.

Donald Trump s'est publiquement réjoui de la mort de celui qu'il n'avait cessé de vouer aux gémonies. "C'est bien, je suis content qu'il soit mort", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. "Il ne pourra plus faire de mal à des innocents!"

Le New York Times avait rapporté l'an dernier que Robert Mueller, un vétéran de l'armée américaine décoré pendant la guerre du Vietnam, souffrait de la maladie de Parkinson.

(Rédigé par Jason Lange, version française Tangi Salaün)