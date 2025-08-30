 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'ancien président du Parlement ukrainien Paroubiy assassiné à Lviv
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 13:49

Andriy Paroubiy, un ancien président du Parlement ukrainien et militant pro-européen, a été assassiné samedi à Lviv, dans l'ouest du pays, ont annoncé les autorités.

Le bureau du procureur général a déclaré qu'un homme armé avait tiré plusieurs coups de feu sur Andriy Paroubiy, le tuant sur le coup. L'agresseur a pris la fuite et une chasse à l'homme a été lancée.

Andriy Paroubiy, âgé de 54 ans, était membre du Parlement ukrainien, dont il avait été président d'avril 2016 à août 2019. Pro-européen, il avait auparavant été un des chefs de file des manifestations de 2013-2014 qui avaient conduit à la chute du président pro-russe Viktor Ianoukovitch.

Le président Volodimir Zelensky a promis que tous les moyens seraient mis en oeuvre pour retrouver l'assassin et déterminer son mobile.

L'ancien président Petro Porochenko a implicitement imputé le crime à la Russie, rappelant le rôle joué par Andriy Paroubiy dans la reconstruction de l'armée ukrainienne. "C'est pour cela qu'ils se vengent, c'est de cela qu'ils ont peur", a-t-il écrit sur l'application de messagerie Telegram.

Le ministre des Affaires étrangères Andrii Sybiha a décrit le parlementaire comme "un patriote et un homme d'État qui a apporté une énorme contribution à la défense de la liberté, de l'indépendance et de la souveraineté de l'Ukraine".

(Rédigé par Anastasiia Malenko; version française Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine
