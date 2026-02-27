L'ancien PM tunisien Larayedh condamné en appel à 24 ans de prison

L'ancien Premier ministre tunisien Ali Larayedh a été condamné vendredi en appel à 24 ans de prison pour avoir facilité le voyage de djihadistes tunisiens vers la Syrie au cours de la dernière décennie, a rapporté l'agence de presse officielle Tunis Afrique Presse (TAP).

En mai 2025, Ali Larayedh avait été condamné à 34 ans de prison en première instance.

Son parti islamiste d'opposition Ennahda affirme que cette affaire est motivée par des raisons politiques et s'inscrit dans le cadre d'une répression de la dissidence par le président Kais Saied depuis 2021.

Ali Larayedh a occupé le poste de Premier ministre de 2013 à 2014, pendant une période troublée qui a suivi la révolution tunisienne de 2011.

"Je suis innocent. Je suis victime d'injustice, d'abus et d'ingratitude", a déclaré Ali Larayedh au tribunal lors de l'audience de jeudi.

L'ancien Premier ministre, détenu depuis 2022, peut encore se pourvoir en cassation.

L'affaire impliquant Ali Larayedh concernait également sept autres accusés, parmi lesquels d'anciens fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Ils ont été condamnés à des peines allant de trois à 24 ans, a rapporté TAP, citant un responsable judiciaire.

