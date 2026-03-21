L'ancien directeur du FBI Robert Mueller est mort à 81 ans

Robert Mueller, l'ancien directeur du FBI qui avait enquêté en tant que procureur spécial sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016, s'est éteint à l'âge de 81 ans, rapporte samedi MS Now.

Robert Mueller avait pris la tête du FBI quelques jours avant les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Il avait quitté ses fonctions en septembre 2013, puis avait été chargé d'enquêter de 2017 à 2019 sur les soupçons d'ingérences russes au bénéfice de Donald Trump.

(Rédigé par Jason Lange, version française Tangi Salaün)