L'Américain Karl Deisseroth et les Allemands Peter Hegemann et Georg Nagel remportent le prix Nobel de médecine 2026

L'Américain Karl Deisseroth ainsi que les Allemands Peter Hegemann et Georg Nagel ont remporté lundi le prix Nobel de médecine 2026 pour "leurs découvertes concernant les canaux ioniques activés par la lumière et l'optogénétique", a annoncé l'organisme chargé de décerner le prix.

Karl Deisseroth, 54 ans, Peter Hegemann, 71 ans, et Georg Nagel, 73 ans, ont été choisis par l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska, l'université médicale suédoise, et se partageront une récompense de 12 millions de couronnes suédoises (1,07 million d'euros).

L'optogénétique "permet d'activer ou de désactiver l'activité de cellules nerveuses individuelles dans un cerveau vivant", a précisé le comité Nobel.

"Cette méthode est désormais utilisée dans les laboratoires du monde entier pour percer les mystères du cerveau."

Le prix Nobel de médecine ouvre traditionnellement la série des annonces annuelles des prix Nobel, les prix de physique, de chimie, de littérature, de la paix et d’économie devant être annoncés dans les jours suivants.

Les cinq prix Nobel originels ont été créés conformément aux dispositions du testament de l'inventeur et industriel suédois Alfred Nobel - inventeur de la dynamite qui a fait sa fortune - et sont décernés depuis 1901, avec seulement quelques interruptions, principalement pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Un sixième prix, celui d'économie, a été institué en 1968 par la banque centrale suédoise, la Riksbank.

Le prix de médecine a récompensé certaines des découvertes scientifiques les plus marquantes du siècle dernier, notamment les travaux d’Alexander Fleming sur la pénicilline, récompensés en 1945, et ceux de Karl Landsteiner, lauréat en 1930 pour sa découverte des groupes sanguins humains.

L'an dernier, les scientifiques américains Mary Brunkow et Fred Ramsdell, ainsi que le Japonais Shimon Sakaguchi, ont remporté le prix pour leurs travaux ayant permis de comprendre comment le système immunitaire épargne les cellules saines, ouvrant la voie à de possibles nouveaux traitements contre des maladies telles que le cancer.

Les lauréats sont sélectionnés par des comités d'experts issus de diverses institutions. Tous les prix sont décernés à Stockholm, à l'exception du prix de la paix, qui est remis à Oslo.

Plus de 125 ans après la signature du testament d'Alfred Nobel, la remise des prix conserve la plupart de ses traditions historiques.

Les célébrations culminent le 10 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, lorsque les lauréats reçoivent leurs distinctions au cours de cérémonies organisées en présence des familles royales suédoise et norvégienne, avant d'être fêtés lors de banquets de gala.

(Reportage Niklas Pollard et Johan Ahlander à Stockholm et Bhanvi Satija à Londres, avec la contribution de Simon Johnson, Greta Rosen Fondahn, Marie Mannes, Terje Solsvik et Anna Ringstrom, version française Elena Smirnova, édité par)