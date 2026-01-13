 Aller au contenu principal
L'ambassadeur d'Iran en France convoqué au Quai d'Orsay-Barrot
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:54

(Actualisé avec nouvelle déclaration, contexte)

L'ambassadeur d'Iran en France a été convoqué mardi au ministère des Affaires étrangères pour se voir signifier la réprobation de Paris face à la répression violente des manifestations en Iran, a annoncé Jean-Noël Barrot.

La France condamne "la violence d'Etat qui s'est abattue aveuglément sur les manifestants pacifiques", a déclaré le chef de la diplomatie française, en référence aux propos la veille du président Emmanuel Macron.

"Cette condamnation, je l'ai signifiée au ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Et elle sera réitérée à l'ambassadeur d'Iran en France que j'ai convoqué aujourd'hui au Quai d'Orsay", a-t-il ajouté devant les députés lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

"Mais nous ne nous arrêterons pas là. Il ne saurait y avoir aucune impunité pour ceux qui tournent leur fusil contre des manifestants pacifiques", a poursuivi Jean-Noël Barrot.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mardi que l'Union européenne proposerait "rapidement" de nouvelles sanctions contre les responsables de la répression des manifestations en Iran.

(Rédigé par John Irish, version française Blandine Hénault)

