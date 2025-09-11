L'ambassadeur britannique aux Etats-Unis limogé en raison de ses liens avec Epstein

L'ambassadeur britannique aux Etats-Unis, Peter Mandelson, a été limogé jeudi par le Premier ministre Keir Starmer après la publication de courriels adressés par le diplomate à l'homme d'affaires Jeffrey Epstein, décédé en 2019 avant son procès pour crime sexuels.

L'ambassadeur britannique, âgé de 71 ans, était sur la sellette depuis la révélation en début de semaine d'un message écrit pour les 50 ans de Jeffrey Epstein dans lequel il qualifiait ce dernier de "meilleur ami".

D'autres courriels publiés dans les médias montrent que Peter Mandelson avait conseillé en 2008 à Jeffrey Epstein de se battre pour obtenir une libération anticipée alors qu'il était accusé de sollicitation de mineur.

"À la lumière des informations supplémentaires contenues dans les courriels écrits par Peter Mandelson, le Premier ministre a demandé au ministre des Affaires étrangères de le démettre de ses fonctions d’ambassadeur", a indiqué jeudi le ministère britannique des Affaires étrangères.

Le limogeage de Peter Mandelson, figure du parti travailliste, marque un revirement de la position de Keir Starmer, qui avait apporté la veille encore son soutien à l'ambassadeur devant la chambre des Communes.

"Les courriels montrent que la profondeur et l’ampleur de la relation de Peter Mandelson avec Jeffrey Epstein sont sensiblement différentes de ce qui était connu au moment de sa nomination", a expliqué jeudi le ministère britannique des Affaires étrangères.

Peter Mandelson avait dit mercredi regretter profondément d'avoir entretenu une relation avec Jeffrey Epstein "bien plus longtemps que je n’aurais dû le faire".

