L'ambassadeur américain en Israël met en garde des colons en Cisjordanie

par Alexander Cornwell

L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a mis en garde les colons israéliens militants en Cisjordanie occupée contre toute appropriation des biens appartenant à des Palestiniens américains, qualifiant un tel comportement de "violation de la loi de Dieu".

Mike Huckabee, pasteur baptiste et soutien de longue date du mouvement de colonisation israélien, a déclaré à Reuters que les colons impliqués dans le siège de maisons du village cisjordanien de Qusra, dont celle appartenant au Palestinien américain Loui Ridi, pourraient faire l'objet de sanctions américaines.

Des colons israéliens ont commencé à encercler des habitations à Qusra le 9 août dans ce que des organisations de défense des droits de l'homme décrivent comme une tentative de s'emparer de terres palestiniennes privées. L'affaire a suscité une condamnation internationale.

L'armée israélienne a déployé des dizaines de soldats dans la région et repoussé les colons loin des habitations. Ces derniers restent toutefois à proximité et les habitants craignent de nouvelles intrusions une fois les soldats partis.

Interrogé sur le message adressé aux colons susceptibles de s'emparer de biens appartenant à des Palestiniens américains en Cisjordanie, Mike Huckabee, qui a qualifié la semaine dernière leurs auteurs de "terroristes israéliens", a invoqué les Écritures juives et chrétiennes.

"Je pense que le message dépasse largement l’administration Trump. C’est un message élémentaire de civilité et de comportement civilisé", a déclaré l'ambassadeur américain à Reuters. "Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas."

"TU NE DÉROBERAS POINT", DÉCLARE HUCKABEE AUX COLONS

Selon les autorités américaines, des dizaines de milliers de Palestiniens américains vivent en Cisjordanie, dont beaucoup dans un groupe de villages situés entre Ramallah et Naplouse, où se trouve Qusra.

Joint jeudi par Reuters à Qusra, Loui Ridi a déclaré qu'il était en contact avec l'ambassade américaine à Jérusalem, mais qu'il continuait à subir le harcèlement de colons près de sa propriété.

Citant les Dix Commandements, Mike Huckabee a rappelé le précepte "Tu ne déroberas point", ajoutant qu'il ne fallait pas "convoiter" les biens d'autrui.

"Si quelqu'un possède une terre et une maison, voir quelqu'un s'en emparer et chasser sa famille constitue une violation non seulement de la loi des hommes, mais aussi de la loi de Dieu", a déclaré l'ambassadeur.

Premier chrétien évangélique à occuper le poste d'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee soutient de longue date les colonies israéliennes en Cisjordanie, qu'il désigne par leur nom biblique de Judée et Samarie, un terme utilisé par le gouvernement israélien mais pas par l'administration américaine.

Tout en défendant le mouvement de colonisation dans son ensemble, il a indiqué que les colons violents constituaient une minorité ne représentant pas l'ensemble de cette communauté, dont les membres cherchent selon lui simplement à "élever leur famille en Judée et Samarie dans la paix et la sécurité".

Les Palestiniens et leurs soutiens rejettent cet argument, disant que les colonies empiètent sur les territoires qu'ils revendiquent pour un État indépendant. Les Nations unies et la plupart des pays considèrent les colonies israéliennes comme illégales au regard du droit international, ce qu'Israël conteste.

L'ambassadeur a déclaré que les États-Unis étaient "consternés" par les événements survenus à Qusra. Selon lui, les familles palestiniennes à Qusra ont été victimes d'actes criminels "injustifiables" et "odieux", qui devraient entraîner de lourdes conséquences en Israël.

Mike Huckabee a ajouté que toute personne reconnue coupable pourrait également faire l'objet de sanctions américaines, notamment une interdiction d'entrée aux États-Unis, même s'il a précisé n'avoir connaissance d'aucune mesure de ce type à l'étude.

La police israélienne n'a annoncé aucune arrestation ni mise en accusation visant les colons soupçonnés d'avoir participé au siège des habitations palestiniennes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a pas commenté publiquement l'affaire, même si un responsable influent du mouvement des colons a condamné leurs actions.

(Rédigé par Alexander Cornwell, avec la contribution de Pesha Magid, version française Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)