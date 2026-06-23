L'alliance "Five Eyes" met en garde contre les risques posés par les nouveaux modèles d'IA

par Raphael Satter

Les technologies de pointe en matière d'intelligence artificielle sont sur le point de renforcer considérablement les capacités de piratage et des mesures s'imposent pour faire face à cette menace, ont déclaré lundi des responsables américains, britanniques, canadiens, australiens et néo-zélandais.

"Les modèles d'IA de pointe devraient dépasser les attentes actuelles du secteur, transformant fondamentalement les capacités cyber tant offensives que défensives. Il ne s'agit pas d'une question d'années, mais de mois", déclare dans un communiqué l'alliance du renseignement de ces cinq pays, communément appelée les "Five Eyes".

Sans entrer dans les détails des possibles modalités d'action face aux menaces, l'alliance réitère les conseils fondamentaux en matière de cybersécurité, tels que l'application rapide de correctifs aux logiciels défectueux et le fait de ne pas connecter les systèmes à Internet sauf en cas de nécessité.

Les propos de l'alliance sont symptomatiques des inquiétudes croissantes des responsables politiques au sujet des modèles tels que "Mythos" d’Anthropic ou "GPT-5.5-Cyber" d'OpenAI, susceptibles de permettre aux utilisateurs d'exécuter rapidement des attaques informatiques complexes — et potentiellement dévastatrices.

Plus tôt dans le mois, Anthropic a annoncé qu'elle allait "désactiver immédiatement" ses modèles d'IA les plus avancés pour tous ses utilisateurs après que les autorités américaines lui ont ordonné de suspendre l'accès de ces modèles à des utilisateurs de nationalité étrangère, invoquant des inquiétudes pour la sécurité nationale du pays.

(Rédigé par Raphael Satter à Washington; version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)