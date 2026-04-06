L'Allemagne veut clarifier la loi sur le départ du territoire des hommes en âge de combattre

par Tom Sims

Le ministère allemand de la Défense a indiqué que les forces armées s'emploient à clarifier la disposition d'une loi sur le service militaire, récemment révisée, qui oblige les hommes en âge de combattre à obtenir une autorisation pour quitter le pays pendant plus de trois mois.

La nouvelle loi est entrée en vigueur en janvier. Cette exigence, qui concerne en théorie plusieurs millions d'hommes allemands âgés de 17 à 45 ans, était toutefois passée quasi inaperçue jusqu'à ce qu'un article publié vendredi dans un journal local la mette en lumière.

Un porte-parole du ministère de la Défense a souligné que le service militaire en Allemagne est volontaire, ajoutant que le ministère était "en train de rédiger des règlements spécifiques pour accorder des dérogations à l'obligation d'autorisation, notamment afin d'éviter toute bureaucratie inutile".

Cette nouvelle loi controversée sur le service militaire a été adoptée l'année dernière afin de renforcer les effectifs de la Bundeswehr et d'atteindre les objectifs de l'Otan, alors qu'un sentiment croissant s'exprime en Allemagne selon lequel le pays s'est trop longtemps appuyé sur les États-Unis, tandis que les tensions avec la Russie suscitent des appels en faveur de capacités de défense plus solides à travers l'Europe.

La législation allemande vise à garantir un système d’enregistrement militaire solide et fiable, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense dans une réponse par courriel.

"En cas d’urgence, nous devons savoir qui réside à l’étranger pour une période prolongée", a-t-il déclaré.

Le porte-parole n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur la forme que pourrait prendre ce processus à terme.

Ce week-end, les politiciens de l'opposition ont critiqué le gouvernement pour avoir semé la confusion avec cette loi.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré l'année dernière aux chefs militaires que le pays devait être capable de se défendre le plus rapidement possible et qu'il avait besoin de soldats.

L'Allemagne souhaite porter les effectifs de soldats actifs à 260.000 d'ici 2035, contre 183.000 fin 2025.

(Rédigé par Tom Sims; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)