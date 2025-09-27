L'Allemagne va prendre des mesures contre la menace "élevée" des drones

PHOTO DE FICHIER : Le ministre allemand de l'Intérieur, M. Dobrindt, visite la frontière entre la Pologne et la Biélorussie

FRANKFURT (Reuters) -Le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a déclaré samedi que la menace que constituent les drones était "élevée" et que Berlin prendrait des mesures pour se défendre.

Les autorités européennes sont en état d'alerte après des incursions de drones au Danemark qui ont interrompu le trafic aérien dans différentes parties du pays à plusieurs reprises au cours de la semaine écoulée. Les autorités enquêtent également sur des observations en Allemagne.

"Il existe une menace que l'on peut qualifier d'élevée en ce qui concerne les drones. Il s'agit d'une menace abstraite, mais (aussi) très concrète dans certains cas", a déclaré Alexander Dobrindt à des journalistes à Berlin.

Parmi les mesures prévues, l'Allemagne compte modifier une loi sur la sécurité aérienne afin de permettre à ses forces armées d'intervenir pour éventuellement abattre des drones.

"Il s'agit d'être prêts pour que les infrastructures critiques ou les grands rassemblements de personnes, par exemple, puissent être protégés", a dit Alexander Dobrindt.

(Reportage Tom Sims, version française Benjamin Mallet)