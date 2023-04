L'Allemagne devrait finalement échapper à la récession en 2023

La première économie de l'UE a connu une année 2022 difficile, impactée lourdement par la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine.

Le recul économique va finalement être moins important que prévu et l'Allemagne devrait échapper à la récession en 2023 et connaître une croissance de 0,3%, indiquent mercredi 5 avril les principaux instituts économiques du pays.

"Le recul de l'économie au cours de l'hiver 2022/2023 a été moins sévère que prévu", a déclaré Timo Wollmershäuser, de l'institut IFO, dans un communiqué. Les experts des instituts (IFO, IFW, IWH et RWI) tablaient, lors de leurs dernières prévisions d'automne, sur une contraction de 0,4% du PIB.

La crise énergétique provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine a provoqué un net ralentissement de l'activité dans la première économie européenne. L'Allemagne a ainsi subi une chute de 0,4% du PIB au quatrième trimestre.

Baisse des prix de l'énergie

Mais l'activité économique a finalement mieux résisté que redouté, et pourrait même connaître une légère croissance au premier trimestre. "La raison principale en est que la perte de pouvoir d'achat a été plus faible du fait de la baisse des prix de l'énergie", selon Timo Wollmershäuser. Après des sommets atteints en août, les prix du gaz et de l'électricité ont progressivement baissé , grâce à la hausse de l'approvisionnement en gaz liquéfié et au bouclier tarifaire mis en place en Allemagne.

L'industrie allemande, qui était face à de sombres perspectives il y a quelques mois, semble elle aussi sortir la tête de l'eau, avec une forte hausse de 4,8% des commandes enregistrée en février.

Le gouvernement allemand prévoit une croissance de 0,2% en 2023 , alors qu'il s'attendait lui aussi à une chute du PIB l'automne dernier.

Mais la première économie de la zone euro reste soumise à des risques. "La question est de savoir (...) si le ralentissement attendu de l'économie américaine, les retombées des récentes turbulences sur les marchés financiers et l'impact plus large du resserrement de la politique monétaire ne viendront pas gâcher la fête", a déclaré Carsten Brzeski, analyste pour ING.

L'inflation toujours très haute

D'autant que la baisse des prix de l'énergie ne freine pas l'inflation, qui va rester à un très haut niveau en 2023, contraignant la BCE à poursuivre ses hausses de taux. L'inflation devrait atteindre 6,9%, contre 6,0 l'an dernier , et ne devrait véritablement baisser qu'en 2024, à 2,4%, selon les experts.

"Les mesures de soutien aux ménages et les prévisions de hausses de salaires devraient renforcer la demande intérieure et soutenir l'inflation", explique Timo Wollmershäuser.

Les grèves se sont multipliées ces derniers mois dans le pays pour réclamer des hausses de salaires, vu l'inflation. Près de 4 millions de salariés allemands de l'industrie ont décroché une augmentation de 8,5% sur deux ans.