L'Allemagne devrait chercher de nouveaux partenaires commerciaux, selon Merz

L'Allemagne devrait regarder au-delà de l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et l'Union européenne (UE) et chercher de nouveaux partenaires commerciaux dans les prochaines années, a déclaré dimanche le chancelier allemand Friedrich Merz.

"Comment nous gérons le commerce international si par exemple les Américains n'étaient plus disposés à respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)?", a interrogé Friedrich Merz lors d'une journée organisée par le gouvernement allemand qui permet au public de visiter les institutions gouvernementales de Berlin et participer à des discussions.

"Nous devrions chercher des partenaires dans le monde qui partagent notre vision", a ajouté le leader de la CDU, le parti conservateur donné au coude à coude avec le parti d'extrême droite AfD, selon un sondage INSA publié ce weekend par le journal Bild.

"Nous avons besoin de bonnes relations économiques avec les Etats-Unis", a-t-il précisé, notant que des opportunités pourraient naître en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique.

(Reportage de Vera Eckert et Andreas Rinke; version française Zhifan Liu)