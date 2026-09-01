L'Allemagne blâme la Russie pour l'attaque avortée contre l'aéroport de Leipzig en août

(Actualisé avec commentaires de Macron)

Le gouvernement allemand a déclaré mardi avoir conclu que la Russie était responsable de la tentative d'attaque au drone explosif contre l'aéroport de Leipzig/Halle le mois dernier et a ordonné en réponse une série de mesures, dont la fermeture d'un consulat et d'un centre culturel russe dans la capitale Berlin.

Une enquête des services allemands du renseignement indique que des individus impliqués dans l'attaque ont agi pour le compte d'agences gouvernementales russes, a déclaré le ministre allemand de l'Intérieur devant les journalistes.

"Dans leur ensemble, les enquêtes de la police, le schéma des infractions et les conclusions des renseignements établissent la responsabilité de la Russie pour la tentative d'attaque contre l'aéroport de Leipzig", a dit Alexander Dobrindt lors d'une conférence de presse.

Présent à ses côtés, le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul a déclaré que Berlin ne considérait pas l'attaque contre Leipzig comme un incident isolé. "Cela s'inscrit dans un schéma plus large d'opérations hybrides de la Russie en Europe", a-t-il dit.

En réponse à l'attaque survenue dans la nuit du 4 au 5 août, a poursuivi le chef de la diplomatie, l'Allemagne va prendre une série de mesures, dont la fermeture du consulat général de la Russie à Bonn et la résiliation du contrat de la Maison russe des sciences et de la culture à Berlin.

"L'Allemagne demeure sûre, et elle se défendra contre les adversaires qui cherchent à créer de l'insécurité", a déclaré Johann Wadephul. "Nous ne laisserons pas des attaques russes nous diviser ou nous intimider dans notre cohésion sociale".

Réagissant à l'annonce du gouvernement allemand, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou répondrait en temps voulu à ce qu'elle a décrit comme une "mesure anti-Russie". Maria Zakharova, dont les commentaires ont été relayés par l'agence de presse Interfax, n'a pas élaboré.

L'ambassade de la Russie à Berlin avait auparavant rejeté de telles accusations, les qualifiant de "provocation fabriquée" et de "nouvelle vague d'hystérie anti-russe en Allemagne".

Des membres du gouvernement allemand avaient mis en cause le mois dernier des "puissances étrangères" à la suite de la découverte par des employés de l'aéroport de Leipzig, dans une zone à accès restreint, d'un drone chargé de munitions à côté d'un avion-cargo de la compagnie Antonov Airlines.

"PLEINE SOLIDARITÉ" AVEC L'ALLEMAGNE

Johann Wadephul a déclaré que l'Allemagne et l'Europe dans son ensemble faisaient face à une grave menace représentée par les actions "hybrides" menées par la Russie. "Ces actions ciblent des infrastructures essentielles, des entreprises de défense et le soutien à l'Ukraine", a-t-il dit aux journalistes.

Il a fait savoir que Berlin allait prôner auprès de l'Union européenne l'imposition de sanctions supplémentaires et de nouvelles restrictions de déplacement contre les ressortissants russes. L'Allemagne entend également accentuer la pression contre la "flotte fantôme" de Moscou, a-t-il ajouté.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'elle discuterait mercredi de l'incident de Leipzig avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, lequel a exprimé la "pleine solidarité" de l'alliance avec l'Allemagne. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE vont préparer une réponse commune, a-t-elle dit également.

Emmanuel Macron a déclaré que la France était "pleinement solidaire de l'Allemagne" et soutenait l'adoption de "nouvelles sanctions européennes" contre la Russie. "L'Allemagne a établi la responsabilité de la Russie dans les graves incidents survenus à Leipzig début août", a écrit le président français sur le réseau social X. "Ces attaques hybrides se multiplient en Europe. Elles ne peuvent pas rester dans réponse".

Via le réseau social X, le chef de la diplomatie polonaise Radoslaw Sikorski a dit avoir "hâte" de discuter de mesures de rétorsion. "Pleine solidarité avec l'Allemagne", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré dans un communiqué que la Grande-Bretagne se tenait au côté de l'Allemagne et que toute tentative russe pour endiguer le soutien à l'Ukraine était "vouée à l'échec".

Johann Wadephul a souligné que Berlin continuerait d'apporter à Kyiv "son soutien civil et militaire" et de se montrer solidaire de l'Ukraine dans "sa défense contre la guerre d'agression" livrée par la Russie.

(Maria Martinez et James Mackenzie, avec la contribution d'Alan Charlish à Varsovie et de William James à Londres; version française Rihab Latrache et Jean Terzian, édité par Sophie Louet et Benoit Van Overstraeten)