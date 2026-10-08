L'Allemagne abandonne le projet de char commun avec la France-Mandon

L'Allemagne a décidé d'abandonner le projet avec la France de char commun du futur, le MGCS ("Main Ground Combat System", système principal de combat terrestre), a annoncé jeudi le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, lors d'une audition devant une commission parlementaire.
Paris et Berlin étaient convenus en 2017 de collaborer pour développer le MGCS, avec l'objectif de remplacer le Leopard 2 allemand et le Leclerc français.
(John Irish, rédigé par Jean Terzian, édité par Benjamin Mallet)
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