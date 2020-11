L'alcool éliminé plus vite du corps grâce à l'hyperventilation

C'est une découverte qui pourrait sauver des milliers de vie. D'après un article du Guardian, des chercheurs canadiens ont découvert que l'hyperventilation pouvait augmenter drastiquement la vitesse à laquelle le corps métabolise l'alcool. Avec 41 000 décès par an en France, d'après Santé publique France, l'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Dans le monde, ce sont trois millions de personnes qui meurent chaque année de causes liées à l'alcool et les médecins des urgences disposent de peu d'outils efficaces pour traiter l'intoxication alcoolique aiguë.

Dans un article publié cette semaine dans la revue Scientific Reports, un groupe de chercheurs de Toronto décrit comment un appareil qui régule les niveaux de dioxyde de carbone peut éliminer l'alcool beaucoup plus rapidement que les traitements conventionnels.

Garder constants les niveaux de CO2 dans le sang

L'appareil a la taille d'une mallette et fournit du dioxyde de carbone aux utilisateurs à partir d'un réservoir, garantissant que les niveaux de CO2 dans le sang restent constants - évitant ainsi les étourdissements et les nausées pendant l'hyperventilation.

Le chercheur principal Joseph Fisher, anesthésiste et scientifique principal au Toronto General Hospital Research Institute, a déclaré que les hôpitaux

