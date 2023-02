L’ail est-il vraiment bon pour la santé ?

Chaque vendredi, retrouvez sur Le Point.fr la chronique nutrition du Pr Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Il est également animateur de la chaîne santé PuMS sur YouTube.

L'ail serait un condiment incroyablement bon pour notre santé ! C'est ce qui ressort d'une multitude de publications, notamment dans des revues scientifiques ! La question pratique est simple : devrait-on systématiquement en ajouter dans nos repas pour rester en bonne santé ? En ce qui concerne sa composition, il n'apporte pratiquement pas de graisses et contient très peu de glucides, de protéines et de fibres. Mais plusieurs milliers de substances chimiques, dont certaines seraient bénéfiques, ont été identifiées dans la gousse d'ail !

La plus connue est l'alliine. Cette substance est transformée en allicine quand l'ail est coupé ou écrasé ou lorsqu'il vieillit. C'est l'allicine qui donne l'arôme de l'ail frais et l'odeur tenace si caractéristique. Une grande partie des effets bénéfiques supposés de l'ail seraient liés à cette molécule. On lui attribue des propriétés antibiotiques, anti-inflammatoires, antioxydantes, antihypertenseurs mais également des effets favorables sur le glucose et le cholestérol sanguin. Voilà pourquoi l'ail a la réputation de nous protéger contre le rhume, les maladies cardiovasculaires et les cancers !

