L'agence de l'Onu pour les réfugiés va réduire ses dépenses d'un cinquième
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 17:28

par Emma Farge

L'agence des Nations unies pour les réfugiés prévoit de réduire son budget de près d'un cinquième l'année prochaine en raison de "contraintes financières", bien que la guerre au Soudan et les autres crises dans le monde provoquent une augmentation du nombre de personnes fuyant leur foyer.

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) prévoit également de fermer son bureau d'Afrique australe et de supprimer près de 4.000 emplois, selon son budget publié en ligne lundi.

Selon le document, son budget pour 2026 est de 8,5 milliards de dollars (7,26 milliards d'euros), contre 10,2 milliards de dollars en 2025.

Le document n'entre pas dans les détails des contraintes financières mentionnées. De nombreuses agences d'aide ont été affectées par des réductions de financement de la part de leurs principaux donateurs, dont les États-Unis et d'autres pays occidentaux, qui ont donné la priorité aux dépenses de défense en raison des craintes croissantes suscitées par la Russie.

L'UNHCR, basé à Genève, s'attend à ce que le nombre de personnes déplacées de force et d'apatrides augmente en 2026 pour atteindre un record mondial de 136 millions.

La fermeture de son bureau à Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud, prendra effet le 1er octobre et d'autres bureaux absorberont ses activités, selon le document.

L'Afrique australe accueille des réfugiés ayant notamment fuit le conflit en République démocratique du Congo et l'insurrection dans le nord du Mozambique.

Les États-Unis sont historiquement le principal donateur du HCR.

(Rédigé par Emma Farge, avec Nellie Peyton à Johannesburg ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

