BREF-L'AFT adjugera €9,5 mlds-11,0 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
Pour plus de détails : ADJUOATLT
L'action SPIE recule à la Bourse de Paris vendredi, pénalisée par une croissance organique de la production inférieure aux attentes au troisième trimestre, malgré la confirmation des objectifs annuels. Le groupe de services multitechniques a fait état d'une hausse ... Lire la suite
SCOR recule à la Bourse de Paris vendredi après avoir fait état de résultats mitigés au troisième trimestre, les analystes se disant déçus malgré le dépassement des attentes. Vers 08h54 GMT, le titre du groupe de réassurance cède 6,49% à 28,24 euros. "Au niveau ... Lire la suite
(AOF) - Saint-Gobain (-2,98% à 84,60 euros) accuse le deuxième plus fort repli du CAC 40 après avoir enregistré un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, à 11,424 milliards d’euros. La performance a été marquée par un retour ... Lire la suite
Selon un sondage Ifop publié il y a deux semaines par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, plus de huit sympathisants sur dix du Rassemblement national et des Républicains seraient favorables à une "coalition des droites" L'Assemblée nationale a voté jeudi 30 octobre ... Lire la suite
