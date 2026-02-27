BREF-L'AFT adjugera €11,5 mlds-13,5 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
Pour plus de détails : ADJUOATLT
L'intrusion dans l’espace aérien suédoise s'est produite "alors qu'un navire militaire russe se trouvait dans l'Öresund et dans les eaux territoriales suédoises, selon Stockholm. L'armée suédoise a brouillé jeudi un drone a proximité du porte-avions français Charles ... Lire la suite
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez condamne les propos tenus à Lyon par Jean-Luc Mélenchon portant sur la prononciation du nom "Epstein", les considérant comme "abjects". "Il se défend de leur caractère antisémite, je crois qu'il joue sur l'ambiguïté", déclare-t-il ... Lire la suite
Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI dans la course à la Mairie de Paris en mars 2026, visite le Salon de l'agriculture.
Un premier César pour Laurent Lafitte, un deuxième pour Léa Drucker: les deux acteurs ont été récompensés jeudi, lors d'une cérémonie qui a également décerné le trophée du meilleur film à "L'Attachement".
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer