BREF-L'AFT adjugera €11,5 mlds-13,5 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
Pour plus de détails : ADJUOATLT
La ligne d'arrivée du marathon budgétaire est proche: le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé vendredi matin pour la troisième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution à l'Assemblée nationale, ultime étape avant l'adoption définitive du budget de l'Etat, ... Lire la suite
"Regardez l'Ukraine, si vos forces sont immobiles vous perdez la guerre". Ainsi éclairée, l'armée de l'Air française s'exerce à disperser très vite ses précieux avions Rafale, vulnérables au sol, pour les redéployer sur plusieurs bases et riposter dans la foulée. ... Lire la suite
La croissance française a été de 0,9% l'an dernier, a annoncé vendredi l'Insee, comme les économistes s'y attendaient mais meilleure que les espoirs initiaux du gouvernement, qui s'affiche optimiste pour début 2026. "La croissance a été robuste" en 2025, s'est ... Lire la suite
* CARREFOUR CARR.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * RÉMY COINTREAU RCOP.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 50 euros contre 55 euros. * FORVIA FRVIA.PA - TP Icap Midcap relève son objectif de cours à 14 euros contre ... Lire la suite
