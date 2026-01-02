BREF-L'AFT adjugera €11,5 mlds-13,5 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
(AOF) - Michelin (+0,42%, à 28,43 euros) annonce pour démarrer cette nouvelle année deux projets d’acquisition aux Etats-Unis destinés à renforcer son activité Polymer Composite Solutions. Au cours des deux derniers mois, le groupe clermontois a conclu des accords ... Lire la suite
L'activité du secteur manufacturier de la zone euro s'est contractée davantage en décembre, la production ayant diminué pour la première fois en dix mois avec le recul accru des nouvelles commandes, selon une enquête auprès des directeurs d'achats réalisée par ... Lire la suite
L'activité du secteur manufacturier français a connu en décembre sa plus forte croissance en trois ans et demi, grâce à la vigueur des exportations, selon une enquête menée auprès des directeurs d'achats par S&P Global et publiée vendredi. L'indice PMI
La Bourse de Paris évolue dans le vert vendredi pour une première séance de l'année qui devrait se dérouler dans le calme, faute de volume d'échanges important en raison d'une semaine tronquée par les fêtes. Vers 09H40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,54% ... Lire la suite
