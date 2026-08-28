 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'AFT adjugera €11,5 mlds-13,5 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 11:00
Ajouter Boursorama à vos sources

BREF-L'AFT adjugera €11,5 mlds-13,5 mlds d'OAT LT la semaine prochaine

Pour plus de détails : ADJUOATLT

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une vue du quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris
    France-Coup de frein inattendu sur l'économie, le PIB stable au T2
    information fournie par Reuters 28.08.2026 11:18 

    La croissance de l'économie ‌française a stagné au deuxième trimestre, avec un produit intérieur ​brut (PIB) stable sur la période, contrairement aux estimations précédentes, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee. Le produit intérieur brut ... Lire la suite

  • L'agence Fitch réévalue la note attribuée à la dette française, dans un contexte économique tendu ( AFP / ANGELA WEISS )
    Dette publique de la France : la note de Fitch attendue vendredi soir
    information fournie par AFP 28.08.2026 11:16 

    L'agence Fitch réévaluera ce vendredi soir la note attribuée à la dette française, dans un contexte économique tendu à quelques semaines de la présentation du dernier budget du gouvernement avant l'élection présidentielle et au moment où la question de la dette ... Lire la suite

  • Raphaël Glucksmann participe à un débat avec d'autres candidats à l'élection présidentielle, le 27 août 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    A Blois, la primaire dans toutes les têtes et Glucksmann en favori
    information fournie par AFP 28.08.2026 11:14 

    Le Parti socialiste fait sa rentrée à Blois vendredi, avec en ligne de mire la primaire de la gauche socialiste et démocratique, pour laquelle le candidat de Place publique Raphaël Glucksmann part pour l'instant favori, avec le ralliement notamment du chef des ... Lire la suite

  • Derichebourg : Un niveau d'achat (4G68S)
    Derichebourg : Un niveau d'achat (4G68S)
    information fournie par Zonebourse 28.08.2026 10:57 

    (Zonebourse.com) Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Derichebourg au contact de niveaux intéressants situés vers 8.77 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier de ces dernières séances et confère un bon timing à l'ouverture de positions ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank