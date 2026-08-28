BREF-L'AFT adjugera €11,5 mlds-13,5 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
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La croissance de l'économie française a stagné au deuxième trimestre, avec un produit intérieur brut (PIB) stable sur la période, contrairement aux estimations précédentes, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee. Le produit intérieur brut ... Lire la suite
L'agence Fitch réévaluera ce vendredi soir la note attribuée à la dette française, dans un contexte économique tendu à quelques semaines de la présentation du dernier budget du gouvernement avant l'élection présidentielle et au moment où la question de la dette ... Lire la suite
Le Parti socialiste fait sa rentrée à Blois vendredi, avec en ligne de mire la primaire de la gauche socialiste et démocratique, pour laquelle le candidat de Place publique Raphaël Glucksmann part pour l'instant favori, avec le ralliement notamment du chef des ... Lire la suite
(Zonebourse.com) Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Derichebourg au contact de niveaux intéressants situés vers 8.77 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier de ces dernières séances et confère un bon timing à l'ouverture de positions ... Lire la suite
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