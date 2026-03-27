BREF-L'AFT adjugera €10,5 mlds-12,5 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
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Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . 120 musées et bâtiments historiques endommagés en Iran Les frappes menées par les Etats-Unis et Israël en Iran ont endommagé au moins 120 musées et bâtiments historiques ... Lire la suite
L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", ... Lire la suite
L'Insee a annoncé un déficit pour 2025 à 5,1%, plus bas qu'attendu. "Aucune raison de se satisfaire", note Bercy. Face à un déficit public légèrement revu à la baisse, Sébastien Lecornu a prôné vendredi 27 mars une "maîtrise" des finances publiques "quoi qu'il ... Lire la suite
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