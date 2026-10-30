BREF-L'AFT adjugera €10,0 mlds-12,0 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
Pour plus de détails : ADJUOATLT
L'emploi salarié du secteur privé en France est resté en léger recul au troisième trimestre, dans la lignée des trimestres précédents, tiré vers le bas par la mauvaise santé de l'apprentissage, un nouveau signal négatif pour l'emploi des jeunes. Dans la lignée ... Lire la suite
Un gynécologue ayant exercé en Ardèche a été mis en examen pour des faits de viols, agressions sexuelles et violences gynécologiques, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Privas. Le médecin qui travaillait notamment dans une clinique d'Annonay depuis une dizaine ... Lire la suite
Les ports français et européens, grecs notamment, sont perturbés vendredi par une grève de 24 heures des dockers, à l'appel des syndicats qui réclament des augmentations de salaire et s'opposent à la "militarisation" de ces infrastructures. Au Havre, dans le nord-ouest ... Lire la suite
Le ministre se rend compte que sa phrase "pouvait être perçue" comme une déconnexion avec les soucis financiers des Français. Il aurait "sans doute pu dire la même chose de manière différente". Roland Lescure a expliqué vendredi 30 octobre regretter sa "phrase ... Lire la suite
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