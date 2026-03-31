L'Afrique du Sud envisage de réduire la taxe sur les carburants en raison de la guerre en Iran, selon un fonctionnaire

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(Ajoute le contexte dans les paragraphes 3-6) par Kopano Gumbi

Le ministre sud-africain des Finances, Enoch Godongwana, envisage de réduire la taxe sur les carburants afin d'atténuer l'impact de la guerre contre l'Iran sur les prix intérieurs des carburants, a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire du gouvernement.

Godongwana annoncera sa décision mardi, a déclaré le fonctionnaire, qui a demandé à ne pas être nommé en raison du caractère sensible de la question.

La plus grande économie d'Afrique ajuste les prix des carburants tous les mois en utilisant une formule qui prend en compte les mouvements des prix mondiaux du pétrole brut, le taux de change et les taxes locales telles que la taxe sur les carburants.

Les changements de prix prennent effet le premier mercredi de chaque mois, mais le gouvernement n'a pas encore annoncé les nouveaux prix qui entreront en vigueur le mercredi 1er avril.

En l'absence d'intervention gouvernementale, on s'attend à ce que les prix intérieurs augmentent en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a fait grimper les prix mondiaux de l'énergie.

Les syndicats sud-africains , les groupes de pression des entreprises et les partis politiques ont exhorté le gouvernement à réduire la taxe sur les carburants afin de protéger les ménages des fortes hausses de prix.