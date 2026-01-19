L'affaire Cook pourrait déboucher sur des protections de la "cause" pour la Fed, ou sur une feuille de route pour les licenciements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Cour suprême des États-Unis va entendre l'affaire de Donald Trump contre la gouverneure de la Fed, Lisa Cook

*

La décision pourrait avoir un impact sur l'indépendance de la Fed vis-à-vis de l'influence politique

*

Les analystes craignent que l'isolement politique de la banque centrale ne soit affaibli

(Le paragraphe 9 ajoute que Jerome Powell assistera à l'audience de la Cour suprême concernant l'affaire Lisa Cook) par Howard Schneider

Le test le plus important de l'indépendance de la Réserve fédérale en plus d'un siècle d'existence est soumis à la Cour suprême des États-Unis cette semaine. Il s'agit de savoir si les juges protégeront la banque centrale la plus importante du monde de l'influence politique, comme l'a voulu le Congrès, ou s'ils permettront au président Donald Trump de faire le ménage comme il l'entend.

L'affaire, qui porte sur la tentative de Donald Trump de limoger la gouverneure de la Fed, Lisa Cook , en raison d'allégations de fraude hypothécaire, pourrait, à l'extrême, éroder cette indépendance si chère, mais même en deçà de ce résultat, elle pourrait fournir la première feuille de route sur la manière dont un président peut révoquer quelqu'un de l'organe directeur de la banque centrale, qui est profondément isolé.

Même si Lisa Cook conserve son poste, ce que de nombreux analystes juridiques estiment probable compte tenu des déclarations antérieures de la Cour suprême au sujet de la Fed, la Cour à tendance conservatrice pourrait préciser les points sur lesquels la tentative de licenciement de Donald Trump n'a pas abouti et, ce faisant, indiquer ce qu'il faut pour établir le "motif" nécessaire à la révocation d'un responsable de la politique monétaire.

Cette exigence est définie dans la loi sur la Réserve fédérale et vise à protéger les gouverneurs de la Fed, y compris le puissant dirigeant de la banque centrale, contre toute révocation en cas de différend sur les taux d'intérêt, ce que Lisa Cook et, plus récemment, Jerome Powell, président de la Fed, affirment être la véritable motivation de la tentative de licenciement de Lisa Cook et de la menace d'inculpation pénale contre Jerome Powell. Jamais testé devant un tribunal, les analystes estiment que donner de la chair à cet os particulier pourrait confirmer l'indépendance de la banque centrale si les exigences sont suffisamment strictes, mais aussi donner à une administration créative une cible à viser.

"La porte est ouverte", a déclaré Loretta Mester, ancienne présidente de la Fed de Cleveland, aujourd'hui professeure adjointe à la Wharton School of Business de l'université de Pennsylvanie. "La question est de savoir comment résoudre ce problème sans permettre à quiconque se trouve dans le bureau du président de décider, d'accord, que je ne veux pas de cette personne, que je vais l'accuser d'avoir fait quelque chose et que cela suffira."

Lisa Cook affirme que c'est précisément ce qu'a fait Donald Trump lorsqu'en août dernier, sur la base d'allégations selon lesquelles elle avait déformé des informations sur une demande de prêt hypothécaire, il a déclaré qu'il la congédiait d'un mandat de la Fed qui expire en 2038, bien au-delà de la fin de sa présidence. Aucune accusation n'a été portée, aucune institution financière ne l'a accusée de fraude et aucune procédure administrative n'a été engagée.

Elle a intenté un procès et un tribunal de première instance l'a laissée à son poste dans l'attente d'une audience - une issue déjà différente de celle des mesures prises par Donald Trump pour remanier d'autres agences ostensiblement indépendantes. Son administration a fait appel.

L'argument de l'équipe Trump, en effet, est que la "cause" est ce que le président dit qu'elle est, une norme qui semblerait mettre les gouverneurs de la Fed à un cheveu d'être révoqués "à volonté".

Jerome Powell assistera mercredi à l'audience de la Cour suprême des États-Unis concernant l'affaire Cook, a déclaré à Reuters une source au fait de l'affaire.

Jon Faust, ancien haut conseiller de Jerome Powell et de l'ancienne présidente de la Fed Janet Yellen, aujourd'hui professeur d'économie à l'université Johns Hopkins, a déclaré qu'il craignait, étant donné le soutien de la Cour suprême à l'administration de Donald Trump sur de nombreuses autres questions, que même si Lisa Cook est laissée à son poste, le résultat affaiblira l'isolement de la pression politique.

"Je pense que la perspective de sortir avec un obstacle strict et difficile à franchir est très improbable", a déclaré Jon Faust. "Il y a beaucoup de matière pour une décision étroite en faveur de Lisa Cook.... Les batailles continueront, Donald Trump poursuivra ses attaques, et s'il choisit d'utiliser tous ses outils... il est très probable que l'indépendance s'effondre. Je pense que nous connaissons la direction du voyage.""

D'autres, cependant, gardent espoir.

"Il semble qu'ils vont essayer de trouver une exception qui permette à la Fed de conserver son indépendance", a déclaré Kathryn Judge, professeure à la Columbia Law School, lors d'une conférence sur l'indépendance de la Fed à la Florida Atlantic University.

"Mais pour que cette indépendance soit effective, la cause doit avoir un sens, et il doit y avoir une sorte de limitation significative de la capacité du président à renvoyer un gouverneur sur la base de simples allégations.""

LA CRÉDIBILITÉ DE LA FED EN DANGER

Il est censé être difficile de révoquer les gouverneurs de la Fed, un principe qui se reflète dans l'exigence d'un "motif" et dans leurs longs mandats de 14 ans, même si peu d'entre eux restent en poste aussi longtemps.

Les décisions de politique monétaire peuvent avoir des effets économiques douloureux à court terme, au détriment des élus qui sont coincés dans des cycles électoraux de deux ou quatre ans.

L'ancien président de la Fed, Paul Volcker, a eu recours à des taux d'intérêt punitifs à deux chiffres pour mettre fin à une inflation élevée dans les années 1980. Les conséquences? Deux récessions, avec des taux de chômage dépassant les 10 % et restant supérieurs à 7 % pendant environ quatre ans. Le président de l'époque, Jimmy Carter, qui avait nommé Volcker, a perdu sa réélection en 1980 en raison du malaise économique.

Mais la douleur à court terme a eu des effets bénéfiques à long terme. En montrant sa détermination à contenir l'inflation, la Fed a gagné en crédibilité, ce qui a contribué à ancrer la psychologie du public - les "anticipations d'inflation" - d'une manière qui, semble-t-il, contribue encore aujourd'hui à tempérer l'inflation.

La récente flambée des prix due à la pandémie n'a jamais conduit à une déviation spectaculaire des attentes par rapport à l'objectif de 2 % de la Fed. Les chercheurs attribuent ce résultat à la crédibilité dont jouissait encore la banque centrale lorsqu'elle affirmait qu'elle ramènerait l'inflation à ce niveau, et l'on pense que cela a contribué à faire baisser l'inflation sans provoquer la récession à laquelle de nombreux économistes s'attendaient.

C'est cette crédibilité, et les avantages qui l'accompagnent, qui sont menacés si la politique monétaire commence à s'adapter aux exigences politiques, ce qui serait le cas si les présidents étaient en mesure de limoger les responsables de la Fed à leur guise.

DÉPHASÉE PAR RAPPORT AUX POLITICIENS

Tout pourrait s'arranger. Les présidents pourraient accepter des taux d'intérêt élevés et un ralentissement de la croissance comme nécessaires en cas de menace d'inflation. Les responsables de la Fed pourraient mettre de côté les risques pour leur emploi dans cet environnement et prendre des décisions basées sur des preuves, et non sur l'humeur politique.

Cependant, les résultats ne sont pas bons. Lorsque les trois derniers dirigeants de la Fed, dont Alan Greenspan, qui est resté longtemps en poste, ont signé la semaine dernière une déclaration soutenant Jerome Powell face à l'enquête du ministère américain de la justice, cette déclaration comportait cette remarque: les actions de l'administration rappelaient "la manière dont la politique monétaire est élaborée dans les marchés émergents dotés d'institutions faibles", et non dans l'institution qui supervise le contrôle de l'inflation pour la monnaie de réserve du monde entier.

Tout comme une politique trop stricte peut inutilement ralentir la croissance et aggraver le chômage, une politique trop souple pousse l'économie au-delà de sa capacité de production, abaissant le chômage à un niveau insoutenable et entraînant une hausse des salaires et des prix.

Comme il faut du temps pour que les décisions de la Fed aient un impact sur l'économie, les banquiers centraux sont presque par définition déphasés par rapport à ce que les politiciens jugent approprié dans l'immédiat.

"Si vous n'êtes pas une banque centrale indépendante, l'inflation est plus élevée, et elle l'est de beaucoup.... C'est raisonnablement bien établi", a déclaré William English, professeur à la Yale School of Management et ancien chef de la division des affaires monétaires de la Fed. "Les avantages sont immédiats. Les coûts arrivent plus tard, il peut donc être tentant d'assouplir la politique et de parler abondamment du boom de Donald Trump, et l'inflation devient le problème de quelqu'un d'autre.""