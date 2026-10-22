L'aéroport saoudien de Dammam attaqué, deux morts

Deux personnes sont mortes lors d'une attaque qui a visé mercredi soir l'aéroport international Roi Fahd à Dammam, dans l'est de l'Arabie saoudite, a annoncé jeudi l'autorité de l'aviation civile saoudienne.
L'attaque a également fait huit blessés et des dégâts matériels, a-t-elle ajouté.
L'aéroport a pu reprendre ses opérations.
(Bureau de Dubaï; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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