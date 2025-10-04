L'aéroport de Munich rouvre après une nouvelle alerte aux drones

(Actualisé avec réouverture)

Les vols ont repris progressivement samedi matin à l'aéroport de Munich, en Allemagne, fermé vendredi soir pour la deuxième nuit consécutive après une alerte aux drones.

Selon les autorités, 23 vols ont été déroutés au cours de la nuit, 12 autres à destination de Munich ainsi que 48 vols au départ de la capitale bavaroise ont été annulés ou retardés. Quelque 6.500 passagers au total ont été affectés.

"Le contrôle aérien allemand a restreint les opérations de vol à l'aéroport de Munich par mesure de précaution après la détection non confirmée de drones", a expliqué l'aéroport dans un communiqué.

"Comme la nuit précédente, l'aéroport et les compagnies aériennes ont pris soin des passagers. Des lits de camp, couvertures, boissons et collations ont été distribués."

Des survols de drones non identifiés dans la nuit de jeudi à vendredi au-dessus du site avaient déjà entraîné l'annulation et le détournement de dizaines de vols vendredi, affectant près de 3.000 passagers. Les autorités ont ouvert une enquête.

Plusieurs intrusions de drones non identifiés ont déjà été signalées la semaine dernière au Danemark et en Norvège, provoquant la fermeture des aéroports de Copenhague et Oslo, alimentant les inquiétudes sur la sécurité aérienne en Europe et poussant les dirigeants de l'Union européenne à discuter d'un possible "mur anti-drones".

Pointée du doigt par certaines autorités, la Russie a nié toute implication dans ces incidents.

