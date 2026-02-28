L'aéroport de Gatwick annonce des retards de vols en raison de la situation au Moyen-Orient

L'aéroport de Londres Gatwick a déclaré samedi que certains vols à destination et en provenance de l'aéroport pourraient subir des retards ou des annulations en raison des restrictions de l'espace aérien au Moyen-Orient, suite aux frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

"En raison de la situation actuelle au Moyen-Orient, des restrictions de l'espace aérien ont été introduites dans certaines parties de la région", a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

"La situation évolue rapidement et nous nous attendons à des perturbations sur les vols du Qatar et d'Emirates", a ajouté le porte-parole, précisant qu'aucun vol n'avait été annulé pour l'instant.