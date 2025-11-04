 Aller au contenu principal
L'aéroport de Bruxelles fermé après des signalements de drones
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 21:02

L'aéroport de Bruxelles, en Belgique, est actuellement fermé après que des drones ont été signalé, a fait savoir le service belge de gestion du trafic aérien et une porte-parole de l'aéroport.

"Aucun avion ne peut actuellement atterrir ou décoller", a dit la porte-parole, ajoutant qu'elle n'était pas en mesure d'estimer combien de temps l'aéroport resterait fermé.

(Sudip Kar-Gupta et Philip Blenkinsop; version française Camille Raynaud)

