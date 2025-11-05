L'aéroport de Bruxelles a rouvert après les survols de drones mardi soir

L'aéroport de Bruxelles a rouvert mercredi matin après avoir été temporairement fermé après que des drones ont été signalés mardi soir à proximité, mais des perturbations restent à prévoir, prévient Brussels Airport sur son site internet.

Plusieurs avions ont décollé mardi matin mais des vols sont retardés et quelques-uns ont dû être annulés, montre le tableau des départs sur le site de l'aéroport.

(Rédigé par Inti Landauro et Sudip Kar-Gupta ; version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)