L'adoption de l'IA encore timide dans les PME et ETI, selon une étude

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

L'adoption de l'intelligence artificielle par les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) reste modérée, à rebours de l'omniprésence de cette thématique dans le débat public, relève une étude de la banque publique d'investissement Bpifrance mercredi.

Bpifrance, détenue à parité par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a mené cette étude auprès de 1.200 dirigeants de PME (moins de 250 salariés), en excluant les entreprises de moins de 10 salariés, et auprès d'ETI qui comptent moins de 5.000 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.500 millions d'euros.

La banque d'investissement avait annoncé en février investir 10 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle (IA) d'ici 2029 pour soutenir le développement de cette technologie et son adoption par les entreprises.

Les auteurs de l'étude mettent en évidence un contraste entre les résultats obtenus et un débat public imprégné par l'intelligence artificielle. Si près de 60% des dirigeants jugent que la mise en oeuvre de l'IA est "une question de survie" dans les trois à cinq prochaines années, 57% n'ont pas développé de stratégie pour l'intégrer à leur activité, relèvent les auteurs.

Un peu plus de la moitié des dirigeants interrogés assurent ni encourager, ni désapprouver l'utilisation de l'intelligence artificielle par leurs salariés (53%).

Par ailleurs, plus d'un tiers des dirigeants de PME et ETI se disent sceptiques sur la mise en oeuvre de l'IA dans leurs entreprises (27%).

Ces dirigeants rétifs témoignent notamment d'une moindre utilisation des données et du numérique dans le cadre de leurs activités, mais également de craintes concernant les conséquences que l'IA pourrait faire peser sur l'emploi et le lien social.

Une part à peu près équivalente de dirigeants (26%) se dit entravée dans son désir de développer l'IA et témoigne de difficultés pour la mettre en oeuvre, évoquant notamment un manque de qualification.

Si 43% des dirigeants ont défini une stratégie IA, une part analogue explique ne pas collecter ni analyser leurs données dans le cadre du pilotage des activités de leurs entreprises, un prérequis à la mise en oeuvre de modèles d'intelligence artificielle.

Au total, on dénombre quelque 159.000 PME/TPE en France et 6.600 ETI, selon les données de l'Institut national de la statistique (Insee).