L'administration Trump sonne la fin de l'opération de l'ICE au Minnesota

Les agents fédéraux de l'immigration (ICE) ont commencé à se retirer progressivement du Minnesota et les opérations coup de poing dans cet Etat du nord des États-Unis vont cesser, a annoncé jeudi Tom Homan, le "tsar des frontières" de Donald Trump.

Dans le cadre de l'opération "Metro Surge", Donald Trump avait déployé jusqu'à 3.000 agents armés dans la région de Minneapolis, où deux habitants qui s'étaient mobilisés pour surveiller leurs activités ont été tués par balles, suscitant une indignation nationale.

"J'ai proposé, et le président Trump a accepté, de mettre fin à cette opération", a déclaré Tom Homan aux journalistes lors d'une conférence de presse.

Il y a une semaine, Tom Homan a annoncé le retrait d'environ 700 agents chargés de l'application des lois sur l'immigration. Bon nombre des agents restants, déployés depuis d'autres États, seront renvoyés chez eux dans la semaine à venir dans le cadre d'une coordination "sans précédent" avec les forces de l'ordre locales, a-t-il indiqué jeudi.

Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, et d'autres élus de l'État ont fermement dénoncé les opérations anti-immigration de l'ICE.

(Reportage Susan Heavey et Katharine Jackson, version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)