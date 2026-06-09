L'administration Trump nie lundi toute mesure de représailles illégale dans le cadre de l'inscription d'Anthropic AI sur la liste noire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le ministère américain de la Justice conteste le recours d'Anthropic pour vice de procédure

* Anthropic affirme que la liste noire viole la liberté d'expression et le droit à une procédure régulière

* Le Pentagone est intervenu après qu'Anthropic a refusé de supprimer les garde-fous de l'IA pour un usage militaire, selon le dossier

par Karen Sloan

L'administration Trump a nié lundi avoir exercé des représailles illégales contre Anthropic, tout en reconnaissant que les agences américaines avaient pris des mesures pour bloquer l'accès aux produits de l'entreprise d'IA après que celle-ci eut résisté aux demandes du Pentagone concernant l'utilisation militaire de son chatbot Claude, selon un document judiciaire déposé dans le cadre d'un procès.

Ce document constitue la dernière réponse du gouvernement au procès intenté par Anthropic le 9 mars , qui accuse le président Donald Trump et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth d'avoir mis l'entreprise sur liste noire pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression.

Le ministère américain de la Justice a également contesté le recours d'Anthropic pour des raisons de procédure, affirmant dans un document déposé auprès du tribunal fédéral de San Francisco que l'interdiction n'était pas susceptible de contrôle juridictionnel car la société ne contestait pas une “décision définitive d'une agence”.

Un porte-parole d'Anthropic n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires lundi.

En mars, Anthropic a demandé à un tribunal fédéral de Californie d'empêcher le gouvernement de l'inscrire sur une liste noire de sécurité nationale et d'interdire aux agences fédérales d'appliquer cette interdiction, affirmant que cette désignation était illégale et violait ses droits à la liberté d'expression et à une procédure régulière.

Cette action en justice a été intentée après que le Pentagone a officiellement désigné Anthropic comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement, limitant ainsi l'utilisation d'une technologie qui, selon deux sources, était utilisée pour des opérations militaires en Iran. Hegseth a imposé cette désignation après que la start-up eut refusé de supprimer les mesures de sécurité empêchant son IA d'être utilisée pour des armes autonomes ou la surveillance intérieure.

Le 26 mars, la juge fédérale Rita Lin, à San Francisco, a temporairement bloqué l'inscription d'Anthropic sur la liste noire du Pentagone.

Ce litige est considéré comme un test du pouvoir de l'administration sur les entreprises et permet de déterminer si c'est le gouvernement ou les développeurs d'IA qui contrôlent l'utilisation de cette technologie. Le 1er juin, la société a déclaré avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis .

Anthropic fait également l'objet d'une deuxième procédure judiciaire en cours à Washington, D.C., concernant une autre désignation de risque liée à la chaîne d'approvisionnement par le Pentagone, qui pourrait entraîner son exclusion des contrats gouvernementaux civils.