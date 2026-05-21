L'administration Trump fait pression pour le retrait de la candidature palestinienne à la vice-présidence de l'AG de l'Onu

L'administration américaine a menacé de révoquer les visas de la délégation palestinienne auprès des Nations unies si le délégué de l'Autorité palestinienne auprès de l'Onu refuse de retirer sa candidature à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'Onu, montre un câble envoyé en interne par le département d'Etat que Reuters a pu consulter.

Dans ce câble daté de mercredi, il est demandé aux diplomates américains de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem de diffuser le message selon lequel la candidature de Ryad Mansour "alimente les tensions" et risque de saper le plan de paix du président américain Donald Trump pour la bande de Gaza.

Le maintien de la candidature de Ryad Mansour à la vice-présidence de l'Assemblée générale des Nations unies engendrera des conséquences de la part de Washington, est-il précisé.

"Que cela soit clair, nous tiendrons l'Autorité palestinienne pour responsable si la délégation palestinienne ne retire pas sa candidature à la vice-présidence de l'Assemblée générale des Nations unies", est-il dit dans ce câble.

Parmi les points abordés dans le câble, il est fait mention de la décision prise en septembre 2025 par le département d'Etat de lever les sanctions en matière de visas à l'encontre des responsables palestiniens affectés à la mission palestinienne auprès des Nations unies à New York.

"Il serait regrettable de devoir réexaminer les options disponibles", est-il indiqué.

L'élection du président de l'Assemblée générale des Nations unies et des 16 délégations qui occuperont les fonctions de vice-présidents se tiendra le 2 juin.

L'Autorité palestinienne, qui représente le peuple palestinien aux Nations unies, ne bénéficie pas du statut de membre à part entière et ne peut voter lors de l'Assemblée générale. Elle a le statut d'observateur aux Nations unies, comme le Vatican.

(Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)