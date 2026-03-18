L'administration Trump défend la liste noire d'Anthropic devant un tribunal américain

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(Corrige les mots clés des médias en USA-PENTAGON/ANTHROPIC, précédemment USA-PENTAGON/USA) par Jack Queen

L'administration Trump a déclaré dans un document judiciaire mardi que la mise à l'index par le Pentagone d'Anthropic était justifiée et légale, s'opposant ainsi au procès à fort enjeu du laboratoire d'intelligence artificielle qui conteste la décision.

Le 3 mars, le secrétaire à la défense Pete Hegseth a désigné Anthropic, le fabricant de l'assistant d'intelligence artificielle Claude, comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement de la sécurité nationale, après que l'entreprise a refusé de lever les garde-fous contre l'utilisation de sa technologie pour des armes autonomes ou pour la surveillance intérieure. Le document déposé par l'administration Trump indique qu'il est peu probable qu'Anthropic obtienne gain de cause sur ses allégations selon lesquelles l'action des États-Unis a violé les protections de la parole en vertu du premier amendement de la Constitution américaine, affirmant que le différend découle de négociations contractuelles et de préoccupations de sécurité nationale, et non de représailles.

"Ce n'est que lorsque Anthropic a refusé de lever les restrictions sur l'utilisation de ses produits - ce refus étant un comportement et non un discours protégé - que le président a ordonné à toutes les agences fédérales de mettre fin à leurs relations d'affaires avec Anthropic", indique le document juridique de l'administration. Ce document, émanant du ministère américain de la justice, précise que "personne n'a cherché à restreindre l'activité expressive d'Anthropic" L'action en justice intentée par Anthropic devant un tribunal fédéral de Californie demande à un juge de bloquer la décision du Pentagone pendant que l'affaire suit son cours. Certains experts juridiques estiment que l'entreprise semble disposer d'un dossier solide et que le gouvernement a outrepassé ses droits.

Dans un communiqué, Anthropic a déclaré qu'elle examinait le dossier déposé par le gouvernement. L'entreprise a déclaré que "demander un contrôle judiciaire ne change pas notre engagement de longue date à exploiter l'IA pour protéger notre sécurité nationale, mais qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour protéger notre entreprise, nos clients et nos partenaires"

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le président Donald Trump a soutenu la décision de M. Hegseth, qui exclut Anthropic d'un ensemble limité de contrats militaires, mais qui pourrait nuire à la réputation de l'entreprise et entraîner des milliards de dollars de pertes cette année, selon ses dirigeants.

La désignation est intervenue après des mois de négociations entre le Pentagone et Anthropic qui ont abouti à une impasse, ce qui a incité M. Trump et M. Hegseth à dénoncer l'entreprise et à l'accuser de mettre en danger la vie des Américains en raison de ses restrictions d'utilisation.

Anthropic a contesté ces affirmations et a déclaré que l'IA n'était pas encore suffisamment sûre pour être utilisée dans des armes autonomes. L'entreprise a déclaré qu'elle s'opposait par principe à la surveillance nationale. Dans son action en justice du 9 mars , Anthropic a déclaré que la désignation "sans précédent et illégale" violait sa liberté d'expression et ses droits à une procédure régulière, tout en allant à l'encontre d'une loi exigeant des agences fédérales qu'elles suivent des procédures spécifiques lorsqu'elles prennent des décisions.

Le Pentagone a désigné séparément Anthropic comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement en vertu d'une loi différente qui pourrait étendre l'ordre à l'ensemble du gouvernement.

Anthropic conteste cette décision dans le cadre d'un second procès devant une cour d'appel de Washington.