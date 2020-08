Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'administration Trump autorise les forages dans une zone protégée de l'Arctique Reuters • 17/08/2020 à 18:00









L'ADMINISTRATION TRUMP AUTORISE LES FORAGES DANS UNE ZONE PROTÉGÉE DE L'ARCTIQUE WASHINGTON (Reuters) - L'administration Trump a publié lundi une autorisation définitive des forages pétroliers et gaziers dans une zone naturelle protégée d'Alaska où ils étaient bannis depuis plusieurs décennies. La décision du secrétaire à l'Intérieur David Bernhardt permet théoriquement à l'administration fédérale américaine d'accorder des permis d'exploration dans la zone dans les mois à venir. David Bernhardt a déclaré lors d'une conférence de presse vouloir "avancer très rapidement" dans ce domaine. Des associations de défense de l'environnement et le camp démocrate au Congrès cherchaient depuis longtemps à empêcher l'administration d'accorder son feu vert aux forages dans l'Arctic National Wildlife Refuge, où vivent des espèces animales menacées, comme le caribou de la Porcupine ou l'ours polaire. Si des réserves de pétrole ou de gaz étaient découvertes, leur exploitation pourrait débuter dans huit ans environ, a précisé Bernhardt. Le gouverneur d'Alaska a salué l'annonce de Washington, assurant qu'elle permettrait de créer des emplois. Chez les opposants à l'exploitation de l'Arctique, on juge cette décision injustifiable, d'autant plus que les prix des hydrocarbures sont orientés à la baisse. "C'est complètement débile de mettre en péril cet endroit magnifique alors que le marché pétrolier mondial est saturé", a ainsi déclaré un représentant du Center for Biological Diversity. (Steve Holland et Susan Heavey, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.