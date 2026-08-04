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L'activité touristique a repris dans le Sud-Ouest, malgré les incendies
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 18:15
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Vue d'ensemble de la plage montrant les vagues qui déferlent le long du front de mer à Biarritz, sur la côte atlantique sud de la France

Vue d'ensemble de la plage montrant les vagues qui déferlent le long du front de mer à Biarritz, sur la côte atlantique sud de la France

L'activité ‌touristique a repris à un rythme soutenu dans ​le sud-ouest de la France, récemment touché par d'importants incendies, soulignait mardi l'entourage de Serge ​Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de ​l'Artisanat, du Tourisme et ⁠du Pouvoir d'achat.

"Les voyants passent au vert ‌de manière progressive et rapide", a indiqué une conseillère du ministre, évoquant notamment ​des conditions ‌sanitaires conformes aux normes en vigueur en ⁠matière de qualité de l'air et de l'eau.

Selon Adam Oubuih, directeur général d'Atout France, les ⁠trois quarts ‌des réservations ont été maintenues malgré ⁠les incendies du mois dernier qui ont ‌parcouru plus de 42.000 hectares dans ⁠les Landes et en Gironde, où plus ⁠de 240 ‌bâtiments ont été détruits par les flammes.

Mardi, toutes ​les plages de ‌la région étaient accessibles et neuf campings de Gironde sur un ​total d'environ 150 étaient fermés. Lège-Cap-Ferret et Le Porge étaient les seules ⁠communes encore touchées par des restrictions.

Le tourisme représente 8% du Produit intérieur brut en France.

Pour le seul département de la Gironde, il représente des retombées directes de 3,8 milliards d'euros par ​an.

(Reportage Elizabeth Pineau)

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