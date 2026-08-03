L'activité manufacturière accélère en juillet aux Etats-Unis et dépasse les attentes

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

L'activité manufacturière aux Etats-Unis a accéléré au mois de juillet, faisant même mieux que les attentes des investisseurs grâce à une tendance positive dans les commandes et la production, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM.

Sur le mois écoulé, l'indice PMI mesurant cette activité s'est établi à 55,6%, soit une progression de 2,3 points par rapport au mois précédent.

Il s'agit du plus haut total de l'indice depuis mai 2022, a précisé ISM dans son communiqué.

C'est également mieux que ce qu'anticipaient les analystes, qui s'attendaient à voir l'indice progresser, mais dans une moindre proportion, à 54%, selon le consensus publié par MarketWatch.

"L'activité manufacturière est restée en territoire positif, connaissant sa plus forte croissance depuis plus de quatre ans. Sur les cinq sous-indices, quatre ont progressé plus vite que le mois dernier", a détaillé la directrice de l'enquête, Susan Spence, citée dans le communiqué.

Il s'agit du 21e mois d'affilée de croissance de l'activité pour les services, selon le communiqué d'ISM. Un secteur est considéré en croissance lorsque l'enquête ressort au-dessus de 50%, l'activité se contracte en deçà de cette valeur.

Parmi les sous-indices, celui lié à la production a particulièrement progressé, gagnant 6,3 points en un mois à 58,5%. Celui lié aux carnets de commandes est également en hausse marquée, de 4,5 points, de même que, dans une moins mesure, celui des commandes nouvelles (+0,7 point).

Bonne nouvelle pour les salariés américains, l'indice lié à l'emploi manufacturier progresse lui de 3,1 points, pour s'installer à 52,8%, retrouvant un territoire positif pour la première fois depuis 33 mois.

Le sous-indice des prix est lui en recul, de 1,9 point, sous l'effet d'une baisse des prix de l'énergie en lien avec l'apaisement des tensions au Moyen-Orient début juillet avant la reprise des hostilités plus tard dans le mois. Mais l'indice reste particulièrement élevé, à 71,1%.