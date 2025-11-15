 Aller au contenu principal
L'activité de trading de l'ancienne gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, est passée au crible, selon des documents
information fournie par Reuters 15/11/2025 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael S. Derby

Adriana Kugler, gouverneure de la Réserve fédérale qui a brusquement démissionné de son poste en août, a déposé un formulaire de déclaration financière pour des investissements que le responsable de l'éthique de la banque centrale a refusé de certifier.

Le formulaire déposé auprès de l'Office of Government Ethics et rendu public samedi fait état d'une activité de trading involontaire du mari d'Adriana Kugler, interdite par les règles d'éthique de la banque centrale.

Les questions relatives aux opérations de son conjoint ont été soulevées dans sa déclaration annuelle publiée l'année dernière. Le document publié samedi, d'abord rapporté par le New York Times, indiquait également que l'affaire avait été soumise à l'inspecteur général de la Fed, un organe de surveillance interne.

Banques centrales
