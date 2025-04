L’actionnaire de M6, Thomas Rabe, plaide pour la fusion avec TF1

Deux ans et demi après l'abandon de la fusion entre TF1 et M6, le PDG du géant allemand des médias, Thomas Rabe, veut relancer le projet. Les deux diffuseurs français, qui prévoyaient de fusionner pour faire face à la montée en puissance des plateformes de diffusion en continu américaines (« streaming »), avaient finalement renoncé à leur projet en 2022, estimant que la réglementation en matière de concurrence rendait l'opération non pertinente.

Selon l'accord initial, Bouygues BOUY.PA, conglomérat français et actionnaire majoritaire de TF1, aurait fini par contrôler le groupe fusionné avec une participation de 30 %. La société mère de M6, Bertelsmann, aurait quant à elle été le deuxième actionnaire le plus important avec 16 %.

Selon les déclarations du patron de Bertelsmann, au Financial Times ce mardi 22 avril, la fusion créerait un champion du streaming capable de concurrencer les plateformes américaines telles que Netflix NFLX.O et Apple TV+, et l'opération serait « hautement » synergique. Il s'est dit prêt à réexaminer la fusion « dès que les autorités de régulation indiqueront qu'elles sont prêtes à adopter une approche plus ouverte ».

Bouygues a également déclaré au Financial Times partager le point de vue de Thomas Rabe, estimant qu'un rapprochement entre TF1 et M6 pouvait encore être