L'accord sur l'Iran en toile de fond du sommet du G7 d'Evian, Trump en route

* Sommet du G7 à Evian-les-Bains de lundi à mercredi

* Accord préliminaire entre les Etats-Unis et l'Iran

* L'Ukraine et déséquilibres économiques au menu des discussions

(Actualisé avec Macron sur TF1)

Le protocole d'accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran sera étudié de près au sommet du G7 qui s'ouvre ce lundi à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) en présence des dirigeants de pays parmi les plus riches de la planète.

Les termes de cet agrément visant à mettre fin à quatre mois de guerre seront discutés par les pays du G7 - Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni, avec l'Union européenne - et les dirigeants invités par la présidence française comme l'Indien Narendra Modi et l'Egyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Un premier dîner de travail avec vue sur le lac Léman réunissant les seuls leaders du G7, "club" né en France en 1975, est prévu ce lundi.

Organisé dans les Alpes jusqu'à mercredi, le sommet sera aussi l'occasion d'évoquer la guerre en Ukraine, les déséquilibres économiques mondiaux, la révolution numérique et l'approvisionnement en minerais critiques dans un contexte de forte dépendance à l'égard de fournisseurs comme la Chine.

Le président américain Donald Trump est attendu dans l'après-midi en France, au lendemain de son 80e anniversaire célébré à la Maison blanche et marqué par l'annonce, sur son compte Truth Social, d'un accord avec l'Iran censé notamment permettre la réouverture du détroit d'Ormuz.

"Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour qu'Ormuz puisse rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre", a déclaré Emmanuel Macron lors d'un entretien accordé à la mi-journée à TF1.

Le président a proposé "d'agir très vite" aux côtés des partenaires de la France - Néerlandais, Italiens, Britanniques - pour favoriser la reprise du trafic avec l'envoi d'avions, d'une frégate et de démineurs. Le porte-avions français Charles-de-Gaulle, qui se trouve sur zone, "peut être déployé dans les deux-trois jours qui suivront la confirmation", a-t-il précisé.

La présidence française n'a pas caché sa satisfaction de compter au nombre des participants au sommet d'Evian l'imprévisible Donald Trump, qui avait prématurément quitté le dernier sommet du G7 au Canada.

RÉUNION SUR L'UKRAINE

Le locataire de la Maison blanche doit s'entretenir avec des dirigeants du Moyen-Orient et participer à une séance de travail avec Volodimir Zelensky.

La réunion de mardi sur l'Ukraine survient à un moment où les avancées russes en Ukraine marquent le pas et où Kyiv est à la recherche de financements pour poursuivre sa lutte. Volodimir Zelensky devra toutefois faire face aux réserves de Donald Trump, qui donne priorité au Moyen-Orient.

La France a invité au G7 les Émirats arabes unis, directement touchés par la guerre avec l'Iran, de même que le Qatar et l'Égypte, au coeur des efforts de médiation.

Donald Trump sera accueilli lundi après-midi Emmanuel Macron, pour qui ce sommet constitue un moment diplomatique majeur à moins d'un an de la fin de son second mandat à la tête de la deuxième économie européenne.

Impopulaire sur la scène nationale où la bataille pour sa succession a commencé, le chef de l'Etat français au pouvoir depuis plus de neuf ans garde de l'influence dans le monde et il a réussi à convaincre Donald Trump de conclure son séjour en France par un dîner au château de Versailles, mercredi.

"Je veux qu'il reste jusqu'au bout pour construire les accords", a dit Emmanuel Macron sur TF1.

"C'est par la discussion ferme, respectueuse, qu'on obtient des résultats", a-t-il ajouté, précisant que la soirée à Versailles est d'abord l'occasion de "célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine parce que la France y a joué un rôle".

La présidence française du G7 a mis au rang de priorité la lutte contre les déséquilibres macro-économiques mondiaux, préoccupation partagée avec les États-Unis qui président le G20 cette année et le G7 l'année prochaine.

Paris a convié les dirigeants du Brésil, de l'Inde, du Kenya et de la Corée du Sud à Evian pour prendre part aux discussions.

A la veille de l'ouverture du sommet, des incidents ont éclaté dimanche à Genève, en Suisse, en marge de manifestations hostiles au G7.

(Reportage Gabriel Stargardter, avec Elizabeth Pineau, édité par Gilles Guillaume et Benoit Van Overstraeten)