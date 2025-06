Kylian Mbappé : « Une saison blanche ? Tu es sûr ? »

Attention, les termes ont un sens !

Présent en conférence de presse, Kylian Mbappé a tenu à mettre certaines choses au clair au sujet de son année passée avec le Real Madrid. « Une saison blanche ? Tu es sûr ? Qu’est-ce qu’une saison blanche, qu’est-ce qu’une saison blanche ? Tu regardes les matchs ? On a gagné deux titres, c’est l’importance des mots , a ainsi dégainé le capitaine de l’équipe de France, face à un journaliste. On a loupé des titres importants, mais cette année a été enrichissante. Le PSG gagne la Ligue des champions sans moi, ça ne me touche pas et c’est une bonne chose. Je suis un peu plus dans l’oeil du cyclone, c’est bien. J’ai inversé pas mal de tendances dans ma carrière, on m’a collé beaucoup de choses sur le dos et j’ai réussi à les enlever. » …

