information fournie par So Foot • 12/02/2025 à 10:05

Kylian Mbappé ravive de mauvais souvenirs

Le génie français.

Et si la « spéciale Mbappé » n’était pas de fermer son pied au dernier moment pour tirer au premier poteau mais une reprise de volée allongée du pied droit ? Buteur face à Manchester City en play-offs aller de Ligue des champions, Kylian Mbappé a ravivé un sacré mauvais souvenir lorsqu’il a (mochement) repris un coup franc de Dani Ceballos. Le geste du Français pour égaliser ressemble en effet étrangement à son but pour … égaliser en finale de Coupe du monde. En 2022 face à l’Argentine, il s’était penché de la même manière pour exécuter sa reprise, sans la toucher du tibia cette fois-là. Pour la petite histoire, Kylian Mbappé a désormais marqué plus de buts que Michel Platini en carrière.…

UL pour SOFOOT.com