Kylian Mbappé et Vinícius, au moins copains sur le terrain

Même après un match où Kylian Mbappé et Vinícius ont marqué, le premier sur une passe du second, la presse espagnole rapporte que la relation entre les deux hommes n’est pas excellente. Qu’importe, ils commencent à se trouver les yeux fermés sur le terrain et tirent le Real vers le haut.

« La relation entre Mbappé et Vinícius Junior n’est pas aussi bonne qu’elle n’y paraît. Ce ne sont pas des frères. Ils ne se détestent pas non plus, mais ils n’ont pas une relation idyllique » , lâchait Anton Meana, journaliste de la Cadena SER, après la victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano (2-1) dans laquelle les deux ont trouvé le chemin des filets à quatre minutes d’intervalle. La force de frappe de la presse espagnole ne fait pas encore vaciller le duo, mais les critiques à l’encontre de l’international français continuent de se multiplier, l’accusant même de trop « serrer la mâchoire » et de faire des gestes d’ « aigri » durant sa célébration. « Kyks » est pourtant vraiment de retour, comme en témoigne son 13 e but de l’année civile, son 28 e sur l’ensemble de la saison, toutes compétitions confondues. S’ils ne sont visiblement pas les meilleurs amis du monde, les deux attaquants s’entendent plutôt bien sur le terrain et c’est tout ce qui compte pour Carlo Ancelotti, qui, après avoir assisté presque impuissant aux premières semaines laborieuses de Kylian Mbappé, ne peut que se féliciter de cette métamorphose.

Une entente record

En règle générale, l’appel déclenche la passe, et tout semble bien plus simple quand c’est le Français qui déboule à toute vitesse. Vinícius ne dira pas le contraire, puisqu’il a parfaitement lancé son coéquipier dans l’espace pour l’ouverture du score, dimanche, contre le Rayo, lui offrant sa cinquième passe décisive de la saison, contre deux réciproquement. C’est d’ailleurs la meilleure entente au sein de la Maison-Blanche durant cet exercice, tandis que Rodrygo a également offert cinq caviars à Mbappé, et Jude Bellingham quatre.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com