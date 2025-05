Kylian Mbappé est-il devenu un joueur romantique ?

Auteur d’un triplé lors du Clásico ce dimanche, encore remporté par le FC Barcelone (4-3), Kylian Mbappé a sûrement laissé échapper la Liga, un nouveau titre majeur avec le Real Madrid cette saison. Ce nouvel échec semble pourtant rendre le capitaine de l’équipe de France plus humain. Au point de conquérir de nouveau les cœurs ?

Et si Kylian Mbappé sortait gagnant de la saison calamiteuse du Real Madrid ? La théorie peut sembler fumeuse, voire facile, surtout à la suite de la nouvelle déroute collective des Merengues dimanche, où le capitaine a perdu son quatrième Clásico depuis son arrivée en Espagne malgré un triplé retentissant. Mais en portant à bout de bras une équipe malade, qui a quasiment dit adieu à la Liga, l’ancien joueur du PSG n’a jamais semblé aussi attachant.

Des stats sans les titres

Lors d’un entretien tourné en amont de la cérémonie des trophées UNFP, « Kyk’s », sacré meilleur Français évoluant à l’étranger aux trophées UNFP ce dimanche, a évoqué ses débuts compliqués en Espagne. « Moi, ça va ! J’ai l’habitude, car j’ai été médiatisé très jeune, donc c’est plus facile pour moi de contrôler ça, a assuré Mbappé. Maintenant, je suis dans un pays où je ne regarde pas la télé et où je ne comprends rien , donc c’est encore plus facile. Il faut garder la tête froide, être conscient de ses qualités. Même si ça ne passe pas, il faut toujours se dire que si tu es là, il y a une raison. Il faut garder cette confiance et se mettre au travail. » …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com