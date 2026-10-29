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Kyiv visée par des missiles balistiques russes - maire
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 22:25

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Les forces russes ont lancé jeudi soir une attaque contre Kyiv avec des missiles balistiques, annonce sur Telegram le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko.

Plusieurs entrepôts ont été touchés et un incendie s'est déclaré, a-t-il précisé sur l'application de messagerie.

Les services de secours se sont rendus sur les lieux, sur la rive orientale du Dniepr, a-t-il ajouté.

Des correspondants de Reuters présents dans la ville ont signalé plusieurs explosions.

Dans son message vidéo quotidien, le président Volodimir Zelensky avait déclaré un peu plus tôt que l'Ukraine avait reçu des informations faisant état de préparatifs de la Russie en vue de nouveaux tirs de missiles balistiques et demandé à nouveau l'aide de ses alliés pour obtenir davantage de missiles intercepteurs.

(Valentyn Ogirenko, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
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