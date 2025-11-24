 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kyiv va continuer à travailler sur un plan de paix avec ses alliés, dit Zelensky
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 10:13

(Actualisé avec Zelensky, président du Parlement ukrainien, Suède)

par Max Hunder, Emma Farge et Olivia Le Poidevin

Volodimir Zelensky a déclaré lundi que Kyiv allait continuer à travailler avec ses partenaires à l'élaboration de compromis sur les propositions américaines en vue d'un accord de paix avec la Russie, afin que celles-ci renforcent l'Ukraine au lieu de l'affaiblir.

S'exprimant en visioconférence lors de la Plateforme de Crimée, un mécanisme de consultation diplomatique organisé en Suède à l'initiative de l'Ukraine, Volodimir Zelensky a souligné que la Russie devait financer la reconstruction de son pays et insisté sur la question de l'utilisation des avoir russes gelés.

Le président ukrainien a pris la parole alors que Kyiv et Washington sont convenus de modifier un projet d'accord de paix considéré comme trop favorable à Moscou.

Les Etats-Unis et l'Ukraine ont dit dans un communiqué conjoint avoir élaboré une "nouvelle version, améliorée, du plan de paix" après des discussions qui se sont tenues dimanche à Genève, en Suisse, sans toutefois fournir de détail.

Le président du Parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, a précisé lundi que les lignes rouges de Kyiv n'avaient pas changé : pas de reconnaissance officielle des territoires occupés par la Russie, pas de limite de taille pour les forces armées ukrainiennes, pas de restrictions sur les futures alliances de l'Ukraine.

Il a ajouté lors d'une intervention devant la Plateforme de Crimée que l'adhésion à l'Union européenne et l'adhésion à l'Otan devraient faire partie des garanties de sécurité fournies à Kyiv.

La Maison blanche a soutenu de son côté que les représentants ukrainiens lui avaient dit que le plan de paix américain "reflète leurs intérêts nationaux" et "répond à leurs besoins stratégiques fondamentaux".

DATE BUTOIR INCERTAINE

Les Etat-Unis et l'Ukraine ont dit qu'ils poursuivraient leurs "efforts intenses" jusqu'à la date butoir fixée par la Maison blanche à jeudi. Le secrétaire d'Etat Marco Rubio, qui a mené les discussions à Genève, est toutefois reparti pour Washington dimanche soir et a laissé entendre que cette date butoir pourrait changer.

Donald Trump, qui a déclaré dimanche que l'Ukraine n'avait pas été reconnaissante des efforts américains déployés pendant la guerre, a donné jusqu'à jeudi au président ukrainien Volodimir Zelensky pour accepter le plan de paix.

Volodimir Zelensky pourrait se rendre aux Etats-Unis dès cette semaine pour discuter du plan de paix avec Donald Trump, ont dit dimanche deux sources au fait de la question.

Le plan en 28 points mis au point par l'administration du président américain Donald Trump et présenté comme une proposition non définitive, prévoit que l'Ukraine cède des territoires, accepte des restrictions sur ses forces armées et renonce à ses ambitions d'adhésion à l'Otan.

Pour de nombreux Ukrainiens, y compris des soldats qui se battent en première ligne, ces conditions équivaudraient à une capitulation après près de quatre ans de combats dans le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les Européens, qui participaient également aux discussions qui se sont tenues à Genève, ont de leur côté soumis une version modifiée du plan américain pour l'Ukraine, qui remet en cause les limites proposées aux forces armées de Kyiv et les concessions territoriales envisagées.

La ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, a souligné lundi qu'il ne pourrait y avoir de paix durable en Ukraine si son intégrité territoriale n'est pas respectée et si ses forces armées sont affaiblies au risque d'inciter la Russie à l'attaquer à nouveau.

(Avec les rédactions de Reuters, rédigé par Andy Sullivan; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:56

    Comment est-il pensable que l’on puisse élaborer un plan de paix sans que la partie centrale soit absente des propositions concernant son propre territoire !!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre français Sébastien Lecornu
    France: Il y a toujours une majorité à l'Assemblée pour voter le budget, dit Lecornu
    information fournie par Reuters 24.11.2025 11:44 

    Le Premier ministre français Sébastien Lecornu estime lundi qu'il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour voter le budget 2026, malgré le rejet vendredi par les députés de la partie "recettes" dudit budget. "Il y a toujours une majorité à l'Assemblée ... Lire la suite

  • Des membres de l'équipe de France
    Rugby-Une tournée du XV de France loin d'être rassurante
    information fournie par Reuters 24.11.2025 11:42 

    Deux victoires et une défaite : le XV de France a conclu sa tournée d'automne par une note positive contre l'Australie (48-33) samedi sans pour autant complètement rassurer à un peu plus de deux mois du Tournoi des Six Nations, qu'il n'abordera pas en pleine confiance. ... Lire la suite

  • L'horizon avec ses immeubles de bureaux et le quartier bancaire sont photographiés au coucher du soleil à Francfort
    Allemagne: Baisse surprise du climat des affaires en novembre, selon l'Ifo
    information fournie par Reuters 24.11.2025 11:38 

    Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de façon inattendue en novembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi, alors que les entreprises perdent espoir de voir l'économie allemande se redresser après deux années de contraction. Son indice ... Lire la suite

  • NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 24.11.2025 11:27 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank